Am 31. Mai trifft PSG im Finale von München auf Inter Mailand. Auch weil Arsenals Bukayo Saka im Halbfinale die Nerven versagen.

Eine Szene, die den Engländer wohl den Rest seines Lebens verfolgen wird. Beim Stand von 1:2 kommt Saka wenige Meter vor dem Tor unbedrängt an den Ball. Die Kugel hüpft nochmal auf und der Engländer schickt den Ball Richtung Stadiondach. Es wäre der Ausgleich in Minute 80 für Arsenal gewesen.

That is crazyBukayo Saka missed thispic.twitter.com/FYDVAKTKk3

Nach dem 0:1 im Hinspiel hätte Arsenal nur ein Treffer für die Verlängerung gefehlt. Von einer ereignisreichen Partie berichtet Mats Nickelsen.

Champions League: PSG darf vom Titel träumen Dauer 0:31 min Champions League: PSG darf vom Titel träumen

PSG im Finale gegen Inter: Arsenal verzweifelt an Donnarumma

In jener 80. Minute war PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma bereits geschlagen. Ansonsten gab es am Italiener kaum ein Vorbeikommen. Ein ums andere Mal hatte der 1,96-Meter-Riese seine Finger am Ball. Lediglich Saka (76.) schaffte es mit viel Glück und einem abgefälschten Ball an Donnarumma vorbei.

Für Paris Saint-Germain traf Fabian Ruiz (27.) per Traumtor. Nachdem Vitinha (69.) noch lässig einen Elfmeter verschoss, traf Kollege Achraf Hakimi (72.) wenige Minuten später zum 2:0. Mit insgesamt 3:1 nach Hin- und Rückspiel steht PSG im Endspiel der Champions League.