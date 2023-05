Vor seiner Tür hat sich ein Mob an Menschen versammelt und "Neymar raus" gerufen.

Einige Fans des französischen Vereins Paris Saint-Germain haben offensichtlich kein Bock auf den Brasilianer. Sie möchten, dass er das Team verlässt.

Hier kannst du ein Video von dem Mob vor seinem Haus sehen:

Warum soll Neymar rausfliegen?

Auf Instagram kommentieren User, dass Neymar bei manchen PSG-Fans so unbeliebt ist, weil seine Leistung beim Verein nicht so top sei. Der Verein selbst steht aber hinter dem Spieler. In einem Statement sagt PSG: