PSG-Trainer entschuldigt sich

"Es war ein schlechter Witz zu einer schlechten Zeit" - Christophe Galtier zeigt Reue nach seinem Klima-Spott.

Weil er selbstgefällig und ironisch bei einer Pressekonferenz auf eine Klimafrage reagierte, stand Galtier in der Kritik. Am Dienstagabend entschuldigte sich der Trainer des Fußballmeisters Paris St. Germain für seine Aussagen. Er sei sich seiner Verantwortung bewusst und habe einen schlechten Scherz gemacht, den er bereue. Der Klimawandel würde ihm Sorgen bereiten. PSG-Star Kylian Mbappé reagierte bislang nicht auf Kritik - er hatte bei dem Kommentar seines Trainers gelacht.

Um welche Aussage geht es?

Am Sonntag spielte die Pariser Mannschaft in Nantes. PSG ist zum Ort geflogen, der 380 Kilometer entfernt liegt. Als der Trainer darauf angesprochen wurde, antwortete er ironisch: Ob es denn Reisemöglichkeiten mit Segelwagen gäbe. Diese werden an Stränden häufig genutzt.

