Saison-Aus für Neymar!

Der PSG-Spieler muss am rechten Knöchel operiert werden und fällt deshalb drei bis vier Monate aus.

Der Brasilianer hatte sich im Februar beim Spiel gegen OSC Lille verletzt. Weil Neymar schon öfter Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, hat sich die medizinische Abteilung von Paris Saint-Germain für den Eingriff entschieden.

Ein Nachteil fürs Champions-League-Rückspiel gegen Bayern?

Für den Ligue-1-Klub bedeutet das, dass er im wichtigen Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München auf einen seiner Topspieler verzichten muss. PSG-Trainer Christophe Galtier ist nicht so happy:

Er ist einer der besten Spieler. Sein Ausfall ist ein großer Nachteil für uns.

Das CL-Rückspiel zwischen Bayern und PSG findet am Mittwoch um 21 Uhr in München statt. Im Hinspiel hat der FCB mit 0:1 gegen Messi, Mbappé und Co. gewonnen.

Neymar verspricht auf Insta: "I'll come back stronger 🙏". Hier ist sein Post: