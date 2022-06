Psychotherapie: Nicht genug Plätze für junge Menschen in BW

Die Pandemie hat das Problem noch verschärft. Eine Recherche zeigt jetzt, wie dringend Therapieplätze gebraucht werden.

Depressionen, Ess- oder Angststörungen und mehr: Noch immer brauchen mehr junge Menschen Hilfe für ihre mentale Gesundheit, als es Behandlungsplätze in Baden-Württemberg gibt. Das hat der SWR herausgefunden. Obwohl die Politik helfen wollte, ist die Lage an den Kinder- und Jugendpsychiatrien im Land immer noch angespannt. Auch in psychologischen Praxen ist es nicht besser.

BW besonders betroffen

Es gibt offenbar große Unterschiede in Deutschland, wie viel Leute die Kliniken aufnehmen können. Das zeigt eine Auswertung von Fachärzten im Bereich Jugendpsychiatrie aus ganz Deutschland. Sie haben geschaut, wie viele Betten 2019 in Kinder- und Jugendpsychiatrien pro 10.000 Menschen unter 18 Jahren zur Verfügung standen:

Ganz Deutschland: 4,9 Betten

Sachsen-Anhalt: 10,64 Betten

Thüringen: 9,18 Betten

Baden-Württemberg: 3,61 Betten

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

