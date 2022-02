Greift Putin zu den Atomwaffen?

Ein Befehl von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zeigt den Ernst der Lage: Kommt es zum Atomangriff?

In einem vom Kreml vorbereiteten Video hat der russische Präsident die Anweisung gegeben, die Abschreckungskräfte in besondere Alarmbereitschaft zu bringen. Wladimir Putin hat nicht direkt von Atomwaffen gesprochen. Damit meint er aber eine Reihe von Einheiten, die einen Angriff auf Russland abschrecken sollen. Dazu gehören Raketen und auch Atomwaffen, die er in Kampfbereitschaft bringt.

Das ist der Grund

Das ist Putins Reaktion auf die Strafen, die die westlichen Länder ihm nach dem Angriff auf die Ukraine gegeben haben. Vor allem finanziell gesehen sind diese eine Belastung für Russland. Die USA, Japan und die EU wollen bestimmte russische Banken vom weltweiten Zahlungssystem Swift ausschließen. Schon Donnerstag hat Putin davor gewarnt, aggressiv gegen Russland vorzugehen. Er hat gemeint, dass Russland eine "der mächtigsten Nuklearmächte der Welt" ist.

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, dass die Reaktion Putins zeigt, wie ernst die Lage ist. Wir müssten wirklich zusammenstehen, erklärt er am Sonntag in einem BBC-Interview.