Das sind Putins Bedingungen für das Kriegsende!

Seit Tagen greift Russland die Ukraine an. Jetzt hat Putin erklärt, wann er den Krieg aufhören würde.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Krieg in der Ukraine begonnen. In einer Mitteilung steht, unter welchen Bedingungen er ihn stoppen würde. Es heißt, dass die Angriffe enden, wenn die Ukraine die Gebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennt und akzeptiert, dass die Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu Russland gehört. Außerdem soll die Ukraine entmilitarisiert werden und müsste laut Putin auch in Zukunft auf Atomwaffen verzichten.

Angriffe gehen weiter

Es ist das erste Mal seit den offiziellen Friedensverhandlungen, dass Putin dazu etwas gesagt hat. Das Treffen mit Vertretern von Russland und der Ukraine fand am Montag statt - es gab aber erst einmal kein Ergebnis. Die Angriffe auf die Ukraine gingen kurz danach weiter.

Triggerwarnung - Krieg Im folgenden Artikel geht es um Krieg. Das könnte belastend oder retraumatisierend sein.

In Kiew wurde unter anderem der Fernsehturm getroffen. Der ukrainische Katastrophenschutz teilte mit, dass dabei fünf Menschen gestorben sind. Das Fernsehprogramm wurde unterbrochen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat ein Video vom Einschlag einer Rakete veröffentlicht:

Auch in anderen Teilen des Landes gab es weitere Angriffe - zum Beispiel auf Charkiw. Das ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Ukraine hat sich zu den Bedingungen von Putin nicht geäußert. Russische und ukrainische Medien berichten, dass die Friedensverhandlungen morgen fortgesetzt werden sollen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

So kannst du der Ukraine helfen!