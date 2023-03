Atomwaffen in Belarus und mehr Panzer: Das plant Putin jetzt

Der russische Präsident will ab dem 1. Juli Atomwaffen im russischen Nachbarland stationieren. Außerdem...

...will Russland in den nächsten drei Jahren über 1.600 Panzer produzieren. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin würde Russland "dann mehr als dreimal" so viele Panzer haben wie seine Gegner. Diese Infos hat Putin in einem Interview mit dem Staatsfernsehen rausgehauen.

Was bedeutet die Stationierung in Belarus?

Zunächst einmal bedeutet sie, dass die russischen Atomwaffen näher an den Westen und die EU heranrücken. Belarus ist als Verbündeter Russlands nämlich ein direktes Nachbarland von Polen, Litauen und Lettland. Russland begründet die Stationierung damit, dass auch die USA Atomwaffen bei seinen Verbündeten stationieren würden.

Wichtig: Dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Die USA sollen aber in Deutschland, Belgien, Italien Atomwaffen lagern. Der Fliegerhorst im rheinland-pfälzischen Büchel gilt als der letzte Ort in Deutschland, an dem sich US-Atomwaffen befinden.

Was bedeutet die Stationierung nicht?

Die Stationierung bedeutet nicht, dass Russland die Atomwaffe auch einzusetzen plant. Kürzlich besuchte Putin China. Er erklärte dort, dass ein Atomkrieg auf keinen Fall passieren dürfe, da es dabei "keinen Sieger" geben könnte. Wichtig: Russland ist aus dem letzten Abrüstungsvertrag für Atomwaffen mit den USA bereits im Februar ausgestiegen. Später erklärte das Land dann aber, sich bis 2026 trotzdem an das Abkommen halten zu wollen.

Wie reagiert Deutschland auf die Pläne von Russland?

Die Regierung hat Russlands Pläne kritisiert. Das Auswärtige Amt spricht von einem weiteren Versuch, andere Länder einzuschüchtern.