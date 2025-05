Die russische Regierung hat mitgeteilt, dass eine mehrköpfige Delegation kommen und ihn vertreten soll.

Am Donnerstag wollen Vertreter von Russland und der Ukraine in Istanbul zum ersten Mal seit drei Jahren direkt über ein mögliches Ende des Kriegs verhandeln. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das selbst vorgeschlagen, will jetzt aber nicht persönlich erscheinen. Auch Außenminister Sergej Lawrow wird nicht kommen, Putin schickt stattdessen Vertreter mit weniger politischer Macht.

Putin kommt nicht nach Istanbul: Wie reagiert die Ukraine?

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war das eine Bedingung, als er dem Angebot zugestimmt hatte. Eine Reaktion der Ukraine steht noch aus.

Treffen in der Türkei: Trump wohl auch nicht dabei

Auch US-Präsident Donald Trump wird wohl nicht dabei sein. Das berichteten die US-Sender "CNN" und "Fox News" kurz nach der Absage von Putin. Trump ist akutell im Nahen Osten unterwegs.