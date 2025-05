Putin schlägt Verhandlungen mit Ukraine vor

Die Ukraine will eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag. Putin weicht aus und macht einen Gegenvorschlag. Frieden möglich?!

Der russische Präsident hat der Ukraine die Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche in der Türkei angeboten. Diese sollen bereits am Donnerstag starten. Die Ukraine hatte zusammen mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen zuvor zu einer 30-tägigen bedingungslosen Waffenruhe ab Montag aufgerufen. Andernfalls würde es neue Sanktionen geben. Diesen Vorschlag kommentierte Putin nicht direkt.

Wir schlagen den Kiewer Behörden vor, die 2022 abgebrochenen Gespräche wieder aufzunehmen, und zwar, wie ich betonen möchte, ohne Vorbedingungen. [...] Diejenigen, die wirklich Frieden wollen, können nicht dagegen sein.

Friedensgespräche in der Türkei?

Putin kündige an, noch am Sonntag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu sprechen. Er hoffe, dass Erdoğan Bereitschaft zeigen wird, um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. In der Türkei hatten 2022 schon mal Friedensgespräche stattgefunden. Die Ukraine hat bisher nicht auf Putins Vorschlag reagiert.