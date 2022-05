Das droht, wenn du krank bist und nicht zu Hause bleibst

Wer sich mit Corona angesteckt hat, muss in Quarantäne. Nicht alle halten sich daran - und bringen andere in Gefahr.

Was tun, wenn der Corona-Test positiv ist?

Wenn dein PCR-Test positiv ist - das heißt, der Test, den du beim Arzt machst - dann musst du dich sofort von allen anderen fernhalten. Das heißt, du musst in Quarantäne, darfst das Haus nicht mehr verlassen - nicht zum Einkaufen, nicht zum Spazieren. Die Isolation kann nur vom Gesundheitsamt wieder aufgehoben werden.

Auch zu den anderen Menschen in deiner Wohnung solltest du Abstand halten. Hier gibt es noch mehr Tipps, wie du verhinderst, dass sich andere bei dir anstecken.

Was passiert, wenn du dich nicht dran hältst?

Dann droht dir als Erstes ein Bußgeld - in Baden-Württemberg liegt das zwischen 200 und 5.000 Euro. Wenn du dann noch mal auf der Straße erwischt wirst, kannst du ins Krankenhaus eingewiesen werden - auch gegen deinen Willen. Dafür ist allerdings der Beschluss eines Richters nötig.

Zwangseinweisungen ins Krankenhaus

In Baden-Württemberg sind im Moment 23 Menschen zwangsweise in Kliniken untergebracht, weil sie sich nicht an die Quarantäne-Regeln gehalten haben. Die meisten von ihnen müssen mindestens zehn Tage dort bleiben.

