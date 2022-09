So läuft die Beerdigung der Queen heute ab

Heute ist die große Trauerfeier für Queen Elizabeth II. In London werden Hunderttausende Menschen erwartet.

Am frühen Morgen können die letzten Menschen noch am Sarg der Queen in der Westminster Hall vorbeigehen. Um 7:30 Uhr deutscher Zeit endet dann die viertägige Aufbahrung und das Staatsbegräbnis beginnt. Es gibt mehrere Teile:

11:44 Uhr: Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird in einer Prozession von der Westminister Hall in die Kirche Westminster Abbey gebracht.

12 Uhr: Die Trauerfeier beginnt. Zum Abschluss ertönt das Hornsignal "Last Post" und es folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land.

13.00 Uhr: Die Nationalhymne wird gespielt und der Sarg aus der Kirche getragen. Der große Trauerzug durch London beginnt. Viele Tausend Menschen werden dann an der Straße stehen.

14 Uhr: Die Prozession endet am Wellington Arch am Hyde Park und der Sarg wird mit einem Leichenwagen nach Windsor gebracht. Dort findet ein weiterer Trauerzug und ein Gottesdienst in der St.-George's-Kapelle statt.

20:30 Uhr: Die Queen wird im Kreis der Familie begraben.

Wer nimmt am Staatsbegräbnis teil?

An der Trauerfeier in der Westminster Abbey werden Mitglieder der Königsfamilie und wichtige Politikerinnen und Politiker teilnehmen. Erwartet werden unter anderem die britische Premierministerin Liz Truss, US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auf den Straßen werden außerdem Hunderttausende Menschen erwartet, die sich von der Queen verabschieden wollen. Viele kamen schon einen Tag vorher an die Strecke, die der Trauerzug nehmen wird. Sie verbrachten die Nacht in Zelten oder eingepackt in dicken Decken.

Viele Menschen wollen sich von der Queen verabschieden. Viele kamen schon am Sonntag und verbrachten die Nacht im Zelt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Trauerfeier wird auch live übertragen. Es soll zum Beispiel von der ARD einen Stream auf YouTube geben.

