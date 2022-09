Tod der Queen: Tausende bei Trauerzug durch London

Der Sarg der Queen wurde am Nachmittag Königshaus ins Parlament gebracht. Wie geht es jetzt weiter?

Am Mittwochnachmittag startete der Trauerzug am Buckingham-Palast. König Charles III., seine Geschwister und seine beiden Söhne William und Harry führten diese sogenannte Prozession an. Zu diesem Zeitpunkt war die Schlange an der Westminster Hall schon fünf Kilometer lang.

Wie geht es weiter?

Der Sarg der Queen wird jetzt in der Westminster Hall aufgebahrt, also offen aufgestellt. Bis Montagmorgen können sich Menschen von Queen Elizabeth II. verabschieden. Es wird geschätzt, dass bis zu zwei Millionen Menschen kommen könnten. Am Montag ist dann die Trauerfeier und anschließend wird die Queen beigesetzt.