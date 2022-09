RIP, Queen! So lief die Beerdigung der Königin

2000 Gäste in der Westminster Abbey, zehntausende auf den Straßen. Das Begräbnis der Queen hat viele berührt.

Zusammen mit ihrem schon verstorbenen Mann, ihren Eltern und ihrer Schwester ist Queen Elizabeth II jetzt im Schloss Windsor begraben. Bei der Trauerfeier in der Westminster Abbey waren Mitglieder der Königsfamilie und wichtige Politikerinnen und Politiker wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei. Die emotionalsten Auftritte gab es von Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice. Sie ging nach der Beerdigung weinend aus der Kirche. Auch König Charles III., der Sohn der Queen, weinte während der Zeremonien.

"The Last Post"

Zum Abschluss des Gottesdienstes ertönte das Signal "The Last Post". Die Nationalhymne "God Save the King" wurde gesungen. Sogar der komplette Flugverkehr in London wurde eine halbe Stunde lang ausgesetzt, damit die Zeremonie in Stille stattfinden kann. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben - nach 70 Jahren auf dem Thron.

Auch kurz nach dem Tod der Queen war international viel los: