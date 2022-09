R. Kelly erneut wegen Sexualstraftaten verurteilt

Er ist bereits im Gefängnis. Jetzt wurde er wegen Kinderpornografie und Sex mit Minderjährigen schuldig gesprochen.

Nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Haft in einem Verfahren in New York erwartet den Sänger nun eine weitere lange Gefängnisstrafe. Wie lange, wird noch verkündet. In dem zweiten Prozess in Chicago war er in 13 Punkten angeklagt. Laut "New York Times" wurde er in sechs Punkten verurteilt.

In Chicago ging es auch um ein Video, das Kelly zeigen soll, wie er ein 14-jähriges Mädchen missbraucht. In diesem Fall war der Musiker 2008 freigesprochen worden. Das Opfer hatte damals eine Aussage verweigert. In dem neuen Prozess bestätigte die mittlerweile volljährige Frau, dass sie die Person in dem Video ist.

