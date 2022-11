Jetzt schon shoppen oder auf den Black Friday warten?

Woher kommt der Black Friday?

Der Black Friday findet immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving statt. Dann gibt es in allen Shops Rabatte und die Leute stehen Schlange für die besten Schnäppchen. Seinen Ursprung hat der Black Friday in der weltweiten Wirtschaftskrise 1929 nach extremen Kursverlusten an der New Yorker Börse.