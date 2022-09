RAF Camora bekommt eigenes McDonald's-Menü! 🍔🍟

RAF Camora hat eine neue Kollabo und tritt damit in die Fußstapfen von Travis Scott. Aber: Die Sache hat einen Haken.

Bei McDonald's gibt es jetzt das Menü "Vergesse nie die Street". Die Zusammenarbeit mit der Fast-Food-Kette ist für den Rapper eine große Ehre. RAF Camora ist der erste deutschsprachige Artist, der eine "Famous Order" zusammenstellen durfte. Bisher durften Mega-Stars wie Travis Scott und BTS ihre eigene Menüs für die Fans machen.

Für sein Menü hat der Rapper Cheeseburger, Nuggets, Pommes ausgewählt. RAF Camora will aber nicht, dass man das alles alleine isst.

Beim "Vergesse nie die Street"-Menü geht es primär um Gemeinschaft & Community - ein Menü, das man nicht alleine isst, sondern mit seinen Jungs teilt. Bei der Kooperation geht es mir darum, zu zeigen, dass man nicht vergessen sollte, wo man herkommt.

Um Werbung für sein Menü zu machen, hat RAF Camora in Wien Burger & Co verschenkt:

Haken?!

Das Spezial-Menü gibt es nicht in Deutschland. Es wird nur in Österreich verkauft. Wer das Menü haben will, muss sich auch erst einmal registrieren und muss dann für das Fast Food fast zehn Euro bezahlen.

