"Unverzüglich" beenden: EU macht Israel Ansage wegen Rafah

Der Außenbeauftragte der EU macht Israel eine Ansage: Wird die Offensive in Rafah nicht "unverzüglich" beendet, dann ...

... würde dies die Beziehungen der EU zu Israel stark belasten. Das hat die EU nach Angaben des Außenbeauftragten Josep Borrell am Mittwoch gesagt. Weiter heißt es:

Die Militäroperation in Rafah behindere die Verteilung der humanitären Hilfe in dem Küstengebiet weiter.

in dem Küstengebiet weiter. Das führe zu weiteren Vertreibungen, Hungersnot und menschlichem Leid.

EU dringt auf Ende des Einsatz in Rafah Dauer 0:24 min

Offensive in Rafah: Über eine Million Zivilisten sind dort

Diese Zivilisten in und um Rafah seien aufgefordert worden, sich in Gebiete zu begeben, die laut EU nicht sicher seien. Die EU erkenne zwar das Recht Israels an, sich zu verteidigen - Israel müsse sich aber an das humanitäre Völkerrecht halten und für die Sicherheit der Zivilbevölkerung sorgen.

Die Europäische Union fordert Israel auf, die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen nicht weiter zu verschärfen.

