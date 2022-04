Das Ramadan-Fasten geht los - was du wissen musst

Der neunte Monat des islamischen Jahres - der muslimische Fastenmonat - beginnt am 2. April.

Für Musliminnen und Muslime ist dieser Monat besonders heilig und von tiefer Religiosität geprägt. Der Ramadan-Monat bildet mit den vorherigen zwei Monaten (Radschab und Schaaban) die Zeit ab, in der es um das Gedenken des Schöpfers und gute Taten den Mitmenschen gegenüber geht.

Der Ramadan

In der heiligen Schrift wird dieser Monat erwähnt, weil in dieser Zeit der Koran "herabgekommen" ist und sich dem Propheten Mohammed offenbart hat. Muslimische Personen fokussieren sich in dieser Zeit ganz besonders auf ihren Glauben und praktizieren durch das Fasten eine der fünf Säulen des Islams. Das Ziel ist zum einen die Reinigung des Körpers, zum anderen die Stärkung der Gemeinschaft. Das Fasten wird gemeinsam mit einem Gebet gebrochen und es wird mit Menschen geteilt, die weniger privilegiert sind.

Do's und Don'ts

Wenn du Freundinnen und Freunde hast, die in dieser Zeit fasten, ist es wichtig, dass du respektvoll mit ihrer Entscheidung umgehst. Fragen wie "Hast du keinen Hunger?", oder "Wie, du darfst kein Wasser trinken?", sind an dieser Stelle unangebracht. Das gilt auch für Anmerkungen über das Abnehmen oder Zunehmen. Das Ramadan-Fasten ist nämlich keine Diät zum Gewichtsverlust. Wenn du dich für die Fastentradition interessierst, kannst du sie nach Infos fragen oder online nachlesen.

Da fastende Personen während der Fastenzeit körperlich keine Höchstleistung erbringen können, bitte sie nicht, dir beim Umzug oder Ähnlichem zu helfen. Nimm es nicht persönlich, wenn deine Einladungen zum gemeinsamen Kaffee oder Essen nicht angenommen werden. Du musst dich aber auch nicht mit dem Essen und Trinken vor deinem muslimischen Umfeld zurückhalten.