Jetzt beginnt das Zuckerfest 🍬

Einen Monat lang wurde gefastet, danach folgt das Zuckerfest. Wie läuft das ab?

Am Freitag endet Ramadan. Im Fastenmonat haben gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen und getrunken. Auch andere Dinge wie rauchen oder Sex waren in der Zeit nicht erlaubt.

Eid Mubarak!

Oder wie man auch im Türkischen sagt: "Bayram mübarek olsun“. Auf Deutsch: Möge dein Ramadan-Fest gesegnet sein. Mit dem Ende des Fastens beginnt am Freitag das Zuckerfest. Für den Start gibt es generell kein festes Datum, es richtet sich nach dem islamischen bzw. dem Mondkalender. Je nach Region geht es drei Tage lang.

So läuft das Fest ab

Traditionell beginnt es mit dem morgendlichen Festgebet

Danach gibt es ein großes Festessen

Es werden viele verschiedene Süßspeisen serviert

Familien und Freunde besuchen sich

Es gibt auch Kritik am Namen Zuckerfest

Weil Kinder oft Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten geschenkt bekommen, wird es unter anderem Zuckerfest genannt. Auch im Türkischen wird dieser Name oft verwendet: "Şeker Bayramı" (Deutsch: Zuckerfest). Der Name wird kritisiert, weil er keinen religiösen Ursprung hat und die Geschenke und Süßigkeiten in den Mittelpunkt stellt und nicht das religiöse Fest. Auf Arabisch wird es "Eid al-Fitr" genannt (Deutsch: Fest des Fastenbrechens).

