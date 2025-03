Festbeleuchtung eingeschaltet 🌙✨ Der Ramadan beginnt!

FĂŒr viele Muslime ist der Fastenmonat Ramadan die wichtigste Zeit im Jahr. In einer Stadt gings am Donnerstag schon los.

Die Stadt Frankfurt hat am Donnerstagabend eine Festbeleuchtung angeschaltet. Über einer Straße in der FußgĂ€ngerzone leuchtet nun der Schriftzug "Happy Ramadan" - dazu gibt es viele Halbmonde, Sterne und Fanoos-Laternen.

Offiziell beginnt der Ramadan am Samstag. Wann er anfĂ€ngt, hĂ€ngt damit zusammen, wann die Neumondsichel am Himmel erscheint. Das kann je nach Land zu leichten Abweichungen fĂŒhren. In LĂ€ndern wie Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien und Libanon wurde der 1. MĂ€rz als erster Fastentag festgelegt.

Wie die Festbeleuchtung in Frankfurt aussieht, siehst du hier:

Fastenmonat Ramadan beginnt: Das musst du wissen!

Am Freitagabend hat zum Auftakt das fĂŒr die Ramadan-Zeit ĂŒbliche Terawih-Gebet stattgefunden.

stattgefunden. Einen Monat lang fasten Muslime dann vom Beginn der MorgendÀmmerung bis zum Sonnenuntergang .

. Sie verzichten in dieser Zeit auf Essen und Trinken, aber auch auf Rauchen und Sex.

Jeden Abend nach Sonnenuntergang wird das Fasten gebrochen. Zum Iftar trifft man sich oft mit Freunden und Familie.

trifft man sich oft mit Freunden und Familie. Im Ramadan geht es um innere Einkehr - aber auch darum, Mitmenschen, Freunden und Verwandten Gutes zu tun .

. Die Fastenzeit endet in diesem Jahr am 30. MĂ€rz. Dann findet das Fest Eid-al-Fitr statt. Es wird auch Zuckerfest genannt.

💡 Kinder, Schwangere, kranke oder Ă€ltere Menschen mĂŒssen im Ramadan nicht fasten.

Warum Muslime fasten und viele andere Infos zum Ramadan, bekommst du hier:

