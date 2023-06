Nach Vorwürfen gegen Rammstein: Shelby spricht mit Polizei!

Wurde eine Frau unter Drogen gesetzt? Sie teilt Bilder von sich mit blauen Flecken. Inzwischen hat Rammstein reagiert.

Seit Shelby Lynn ihre Erfahrung vom Rammstein-Konzert geteilt hat, gibt es kontroverse Diskussionen. Sind Rammstein und Frontmann Till Lindemann gefährlich? Jetzt schaltet sich die Polizei ein.

Das soll Shelby erlebt haben

Das Konzert fand in Vilnius in Litauen statt. Und so beschreibt Shelby ihre Erlebnisse danach:

Sie ist nach Vilnius gefahren, um Rammstein zu sehen.

Sie wurde dann von einer Assistentin angesprochen und in die "Row Zero" und zu den Parties eingeladen. Die "Row Zero" ist direkt an der Bühne und quasi exklusiv für "hübsche" Frauen. Diese durften dann nach Shelbys Angaben während der Konzertpause hinter die Bühne zu Till Lindemann und der Band.

Dort soll er sie gefragt haben, ob sie mit ihm Sex haben möchte. Weil sie "Nein" gesagt hat, war er wohl sauer.

Dann soll sie ein Getränk bekommen haben, das K.O.-Tropfen oder etwas ähnliches enthalten haben könnte, denn danach ging es ihr gar nicht gut. Sie hat auch Erinnerungslücken und weiß nicht mehr genau, was auf der Party passiert ist.

Sie ist jedoch sicher zu Hause angekommen - mit dieser Ausnahme: Ihr Körper war voller blauer Flecken.

Die gesamte Story teilt sie auf ihrem Instagram-Account.

Wichtig: Shelby hat in einem weiteren Tweet erwähnt, dass sie nicht von Till Lindemann vergewaltigt wurde.

Ist die Geschichte wahr?

Seit sie ihr Erlebnis geteilt hat, ist das Internet gespalten. Manche Menschen glauben ihr, andere behaupten, sie erzählt Lügen für den Fame. Ihr wird Schuld zugeschrieben: Sie hätte sich ja denken können, was passiert, wenn sie auf eine Party von Musikern geht. Vor allem von Rammstein, welche in ihren Texten nicht selten sexualisierte Gewalt thematisieren. Dazu gibt es aber auch Gegenstimmen:

Dass für die strafrechtlich relevanten Vorwürfe die Unschuldsvermutung gilt, sollte nicht bedeuten, die Frauen prinzipiell der Lüge zu bezichtigen. Es widerspricht sich nicht, dass einige Frauen über gute Erfahrungen auf diesen Partys berichten und andere von schlechten. #MeToo

Selbst wenn sich die strafrechtlich relevanten Vorwürfe als falsch herausstellen sollten: Die unbestrittene Praxis eines 60-jährigen Sängers, der sich für Privatpartys sehr junge Frauen nach deren »Fuckability« auswählen lässt, ist einfach nur widerlich. #Lindemann #Rammstein

So einer würde doch NIEMALS Frauen was antun. Die Frauen lügen ALLE. ganz bestimmt. sarkasm off. #Rammstein pic.twitter.com/aPT7bJXjpS

Die Band hat zu den Vorwürfen bereits ein Statement gepostet:

Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.

Doch jetzt schaltet sich die Polizei ein

Der Mut von Shelby hat auch andere Frauen dazu bewegt, ihre Erfahrungen zu schildern. Diese zeigen, dass so etwas nicht zum ersten Mal passiert sein soll. Auch die Influencerin Kayla Shyx sagt, dass ihr etwas Ähnliches mit Till Lindemann passiert sei. Nun hat Shelby ein fünfstündiges Gespräch mit der Polizei gehabt und über den Vorfall gesprochen. Die Polizei erwägt Ermittlungen einzuleiten.