Kalifornien verbietet Rap-Lyrics als Beweis vor Gericht

Damit setzt der Bundesstaat ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus und für die Kunstfreiheit.

Unterschrieben wurde der "Decriminalizing Artistic Expression Act" (Gesetz zur Entkriminalisierung des künstlerischen Ausdrucks) nicht nur von Gesetzesvertretern, sondern auch von einigen US-Rappern - darunter Tyga, Ty Dolla $ign, Meek Mill und YG.

Was ist der Grund für das neue Gesetz?

Das Gesetz wurde unter anderem wegen des kontroversen RICO-Falls gegen Yung Thug und Gunna angeregt. Thugger sitzt deshalb momentan im Knast. In der Anklage wurden Lyrics der beiden Rapper wörtlich genommen und direkt gegen sie verwendet. Sie sind somit Teil der Grundlage der Anklage. Das Verfahren findet aber in Atlanta, Georgie, statt und damit in einem anderen Bundesstaat mit eigenen Gesetzen. Deshalb ist es nicht direkt von dem neuen Gesetz betroffen.

Was ist der RICO Act? Der RICO Act ist ein Gesetz in den USA, mit dem kriminelle Organisationen bekämpft werden sollen. Die Besonderheit: Mit diesem Gesetz kann eine Gang als Ganzes für die begangenen Verbrechen angeklagt werden. Gegen Young Thug zum Beispiel besteht der Verdacht, als Anführer einer Gang einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Durch das RICO-Gesetz wurde er dafür angeklagt.

Auch wenn der "Decriminalizing Artistic Expression Act" bisher nur in einem Bundesstaat der USA verabschiedet wurde, setzt er ein Zeichen für die Kunstfreiheit - und dafür, dass diese auch für Rap gilt. Laut dem "Variety Magazine" werden schwarzen Rappern aus den USA ihre Lyrics in Gerichtsverfahren häufig zur Last gelegt - während Lyrics mit Gewaltdarstellungen aus weiß dominierten Genres selten eine Rolle spielen. Die Entkriminalisierung von Rap-Lyrics ist insbesondere deshalb so wichtig, findet auch Dina LaPolt, Anwältin und Mitbegründerin von "Songwriters of North America":

Zu lange haben Staatsanwälte in Kalifornien Rap-Texte als bequemen Weg verwendet, um rassistische Vorurteile in den Strafprozess zu bringen.

