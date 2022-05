Was ist "Rape Culture"?

Immer wieder sieht man den Begriff auf Social Media - aber was bedeutet er eigentlich?

Joyce Ilg postet auf Instagram einen Joke über K.O.-Tropfen und gefühlt das ganze Internet diskutiert darüber. Denn durch Witze über Vergewaltigung, Nötigung und ähnliche Dinge, würden solche Übergriffe verharmlost. So sehen das zumindest viele im Netz. Das Stichwort "Rape Culture" fällt in diesen Diskussionen häufiger.

Was bedeutet "Rape Culture"?

"Rape Culture" bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie "Vergewaltigungskultur". Aber bei dem Begriff geht es nicht in erster Linie darum, dass Vergewaltigung Ok ist. "Rape Culture" bedeutet auch, dass Opfer erniedrigt oder sexuelle Übergriffe verharmlost und ins Lächerliche gezogen werden. "Rape Culture" fängt also immer da an, wo sexuelle Gewalt heruntergespielt oder als witzig dargestellt wird.

Normalisieren, Herabwürdigen, übergriffig werden

Laut der Organisation "11th Principle: Consent" führen Verharmlosung von sexistischen Einstellungen oder Witze über sexualisierte Gewalt dazu, dass tatsächliche Gewalttaten eher akzeptiert werden. Dieser Ansatz wird in der sogenannten "Rape Culture"-Pyramide dargestellt. Ganz oben steht dabei das Worst-Case-Ergebnis einer "Rape Culture": Die Vergewaltigung. Danach kommen weniger krasse, aber immer noch schädliche Dinge: Belästigung, dem Opfer die Schuld zuschieben, Rache-Pornos, Stalking und auf der untersten Ebene Vergewaltigungswitze und sexistische Einstellungen.

Was kann man gegen das Problem tun?

"UN Women" ist ein Teil der Vereinten Nationen, der sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Die Organisation schlägt 16 Schritte vor, mit denen das Problem "Rape Culture" nach und nach bekämpft werden soll. Zustimmung steht dabei an oberster Stelle. Solange es kein deutliches "Ja" vom Partner oder der Partnerin gibt, sind sexuelle Handlungen nicht Ok. Wenn ihr euch die übrigen Schritte anschauen wollt, findet ihr den Link der "UN Women" hier.

