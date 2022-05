Hi Kids - Ich bin Maler!

Der Rapper mit der Panda-Maske malt jetzt auch. In einem Interview erzählt er von seinem Hobby.

In den Lockdowns hat Cro die Zeit genutzt und sich mehr mit der Malerei beschäftigt. Dabei nutzt er viele verschiedene Möglichkeiten: Acryl, Öl-Farben, Airbrush und sogar Klebeband. Einige Bilder hat der Rapper unter dem Namen "Carlito" schon veröffentlicht und verkauft. Auf Instagram kann man sich einige anschauen.

Musik und Malerei

Neu ist sein Hobby nicht. Schon in der Schulzeit hat Cro gerne gemalt. Der Rapper verpackt seine Gefühle also nicht nur in Liedern, sondern auch gern in Bildern.

Wenn mir jemand stundenlang irgendwas vorliest, dann höre ich weniger zu, als wenn er mir ein Bild zeigt.

