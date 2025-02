Bei Tyler, The Creator-Show: Lil Yachty fällt von der Bühne!

Tyler, The Creator und Lil Yachty sind gerade zusammen auf Tour. Bei der Show in Milwaukee ging bei Yachty was schief!

Als sich der Rapper an den vorderen Rand der Bühne bewegt hat, ist es passiert: Lil Yachty ist von der Bühne gefallen! Überrascht von der Situation, hat er es auch nicht geschafft, auf seinen Füßen zu landen. Lil Yachty fällt von der Bühne Dauer 0:16 min Lil Yachty fällt von der Bühne Lil Yachty fell off stage in Milwaukee yesterday 😭 pic.twitter.com/41YkgSUvU9 Lil Yachty fällt von der Bühne - alles halb so wild? Nachdem Yachty wieder auf der Bühne angekommen war, sagte er lachend: Bro, what the f*ck! Bro, Ich bin fast gestorben! Der Rapper scheint sich zum Glück nicht schlimmer verletzt zu haben. Das geht sonst so bei Lil Yachtys Tour-Partner Tyler, The Creator: Tyler, The Creator droppt neuen Song auf Kendrick Lamars Beat?!