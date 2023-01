Rapper Theophilus London: "Es geht ihm gut"!

Wer ist Theophilus London?

Der Rapper aus Trinidad und Tobago schaffte 2011 seinen Durchbruch mit dem Debütalbum "Timez Are Weird These Days". Größere Aufmerksamkeit bekam er in den letzten Jahren durch seine Zusammenarbeit mit Kanye West. Er war unter anderem auf dem 2016er Hit "All Day" vertreten und zuletzt auch auf Yes Soloalbum "Donda".