Rassismus ist weiterhin ein Problem - so könnte sich etwas ändern

Ein aktueller Lagebericht zeigt: Es sind noch immer Beschwerdestellen nötig, die Polizei diskriminiert Menschen.

Vielfalt müsse in allen Bereichen in Deutschland zur Normalität werden. Das steht im Lagebericht "Rassismus in Deutschland", den die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan vorlegte. Wichtig sei es, dass jeder überall gleichberechtigte Chancen hat. Damit das besser funktioniert, müsse es mehr Beschwerdestellen geben. An diese könnten sich Leute wenden, die das Gefühl haben, rassistisch von der Polizei, dem Vermieter oder Lehrern diskriminiert zu werden.

Wie rassistisch ist die Polizei?

Menschen erleben laut Bericht immer wieder Polizisten, die voller Vorurteile sind und sie diskriminieren. Deshalb sollte es eine Regelung im Bundespolizeigesetz geben, die ein Diskriminierungsverbot sicherstellt. Außerdem findet die Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan, dass es mehr Unterstützung für Betroffene geben sollte.

Wegen Rassismus Probleme, eine Wohnung zu finden?

Auch bei der Wohnungssuche werden Betroffene immer wieder diskriminiert. Studien zum Vermietungsverhalten könnten hier helfen. Damit es bei der Jobvergabe in der öffentlichen Verwaltung besser wird, wäre es möglich, Bewerbungsverfahren anonym zu gestalten. Zudem könnte in Stellenangeboten gleich ausgeschrieben werden, dass bestimmte Sprachkenntnisse von Vorteil seien - solange das zum Job passt.

Lange Zeit wurden schwule Männer bei der Blutspende diskriminiert. Damit könnte Schluss sein:

Teure Kampagnen, um gegen trans Menschen zu schießen, sind keine Ausnahme:

Rassismus und Diskriminierung waren schon letztes Jahr ein Problem: