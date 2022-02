Rassismus oder Maskenstreit? - 17-Jährige meldet sich zu Wort

Dilan wurde von sechs Menschen verprügelt. Angeblich, weil sie keine Maske trug. Nun erzählt sie ihre Version der Geschichte.

Triggerwarnung - Rassismus Im folgenden Artikel geht es um Rassismus. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am 6. Februar hat die Polizei eine Meldung veröffentlicht. Darin stand zusammengefasst: In Berlin ist ein Streit über eine fehlende Mund-Nase-Bedeckung eskaliert. In der Tram hätten sechs Erwachsene - drei Männer, drei Frauen - eine 17-Jährige wegen ihrer fehlenden Maske angesprochen und rassistisch beleidigt. Nach dem Aussteigen wurden die Erwachsenen sogar gewalttätig: Sie schlugen, traten das Mädchen und rissen ihre Haare aus. Mit Hilfe ihres Videos kann einer der Männer identifiziert werden. Die Männer werden gefunden, von der Polizei befragt und wieder frei gelassen.

War die Berichterstattung einseitig?

Viele Medien berichteten von dem Streit. Als Ursache nennen sie die angeblich fehlende Maske in der Bahn und übernehmen damit die Infos aus der ursprünglichen Polizeimeldung. Nur wenige vermerken die rassistischen Beleidigungen. Dilan will das nicht auf sich sitzen lassen und erzählt ihre Version des Vorfalls.

Sie sagt, der Streit sei nicht wegen einer fehlenden Maske entstanden - denn sie trug ihren Mund-Nase-Schutz in der Bahn. Die drei Männer dagegen hätten keine Masken getragen. Dilan sagt, der Auslöser des Streits sei Rassismus gewesen.

Mehr Infos über das Geschehen

Die drei hätten Dilan in der Bahn bereits angesprochen und beschimpft. Die Auseinandersetzung sei immer weiter eskaliert: Die drei Frauen mischten sich ebenfalls ein. Dilan erzählt, wie sie bedrängt und an der Lippe verletzt wurde, als eine Frau ihr die Maske runterreißen wollte.

Dilan ist noch im Krankenhaus

Unter Tränen berichtet Dilan, dass ein Mann zu ihr sagte, sie soll aufpassen, was sie in "seinem" Land sagt. Ein weiterer schimpfte, sie habe hier nichts zu suchen und sei ein "Drecksausländer". Sie erzählt in dem Video weiterhin, dass ihr am vollen Bahnhof keiner geholfen habe und sie teilweise sogar ausgelacht wurde. Einzelne selbstgefilmte Szenen des Abends hat sie eingeblendet. Das Video teilt sie aus einem Krankenhauszimmer, wo nach ihren Angaben ihr Hirnschädeltrauma, Bauchtrauma und ihre unzähligen Prellungen behandelt werden.

Die Polizei korrigiert den Bericht

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und veröffentlichte eine Korrektur der Meldung: