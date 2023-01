Anstatt dem Mädchen zu helfen, haben Umstehende die Tat gefilmt und den Clip im Netz verbreitet.

Am Bahnhof in Rastatt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Mädchen. Dabei wurde eine 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das ganze wurde gefilmt und kursiert im Netz. In dem Video sieht man, wie das Mädchen am Boden liegt und von den zwei anderen geschlagen und getreten wird. Unsere Redaktion hat den Clip gesehen und entschieden, es euch an dieser Stelle nicht zu zeigen.

Wieso ist niemand dazwischen gegangen?

Obwohl es wartende Fahrgäste und sogar Menschen gab, die gefilmt haben, hat niemand eingegriffen. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung.

Angreiferinnen sind der Polizei bereits bekannt

Die beiden Angreiferinnen müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Die Polizei sagt, dass ihr alle drei beteiligten Mädchen bereits bekannt sind. Sie sollen schon ein paar Tage vor der Tat in Gaggenau und Bietigheim (beide Landkreis Rastatt) gestritten haben und dabei handgreiflich geworden sein.

