Ein Haus, zwei Menschen und 100 Ratten

Ja, einhundert Ratten. Jetzt wird das Haus in Kehl desinfiziert und ausgeräumt - es besteht Gesundheitsgefahr.

Die 100 Ratten wurden im Kehler Stadtteil Zierolshofen entdeckt. Dass in dem Haus etwas nicht stimmt, hatten die Nachbarn schon geahnt: Ende April beschwerten sie sich bereits, weil die Nager über die Kanalisation in anderen Straßen gelandet sind. Auf dem Grundstück eines Nachbars waren schon Schädlingsbekämpfungsexperten am Start.

Warum wird erst jetzt durchsucht?

Die zwei Menschen, die dort zusammen mit den 100 Ratten lebten, hatten der Stadt sowie dem Gesundheits- und dem Veterinäramt mehrmals verboten ihr Haus zu betreten. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden, dass das Haus durchsucht werden muss - das könnte zwei Wochen dauern.

