Der Raubüberfall fand schon im Juli 2022 statt. Jetzt veröffentlichte die Polizei Bilder von den angeblichen Täterinnen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2022 war die 23-Jährige auf dem Heimweg in Karlsruhe-Hagsfeld. Sie fuhr mit der Bahn bis zur S-Bahn-Haltestelle Hagsfeld Bahnhof. Dann ging sie zu Fuß weiter, als sie merkte, dass sie verfolgt wurde. Die zwei Täterinnen hielten sie an und drohten ihr mit einem Messer.

Sie verlangten unter anderem Geld und Handy von der 23-Jährigen. Insgesamt erbeuteten sie Sachen im Wert von rund 500 Euro.

So sehen die Täterinnen aus:

etwa 25 Jahre alt, 160 cm groß, normale Figur, langes schwarzes Haar und südländisches Aussehen

etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Figur und schulterlanges schwarzes Haar

Polizei veröffentlicht Fotos

Mit Bildern aus der Überwachungskamera der Bahn sucht die Polizei jetzt nach den beiden. Du kennst sie oder hast einen Hinweis? Dann kannst du dich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.