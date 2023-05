Viel mehr junge Raucher in Deutschland 😮🚬

Der Anteil der 16 bis 29 Jährigen, die sich regelmäßig Kippen anzünden, hat sich fast verdoppelt.

Während sich 2020 nur sechs Prozent aus der Altersgruppe als "regelmäßige Raucher" bezeichneten, sind es jetzt 11 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen der Krankenkasse KKH. Als Gelegenheitsraucher sehen sich zwei Prozent. Die meisten haben aber gar kein Bock auf Zigaretten oder Ähnliches. 87 Prozent sind Nichtraucher.

Rauchen: Wie gefährlich ist es?

Laut dem Gesundheitsministerium ist Rauchen das "größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland". Jährlich sterben bei uns 127.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Außerdem: Ungefähr jede fünfte Krebserkrankung ist aufs Rauchen zurückzuführen. Zudem macht Rauchen süchtig. Damit dann wieder aufzuhören, ist für viele richtig schwer. In dieser Reportage erfährst du mehr darüber: