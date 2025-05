Wie in Frankreich: Grüne & SPD wollen Rauchverbote

Frankreich geht hart gegen das Rauchen vor. Auch in Deutschland werden Forderungen laut.

Die französische Regierung hat ein Rauchverbot an öffentlichen Orten angekündigt. Die neue Regel soll Kinder schützen. Das Verbot soll ab Juli für öffentliche Orte gelten, an denen sich auch Kinder aufhalten:

Parks

Strände

Umgebung von Schulen

Bushaltestellen

Im Außenbereich von Cafés darf aber beispielsweise weiterhin geraucht werden.

Wer sich nicht dran, hält muss ordentlich blechen! Eine Geldstrafe von bis zu 135 Euro kann die Folge sein. In vielen französischen Kommunen gibt es bereits ein solches Verbot. E-Zigaretten sind von der Beschränkung allerdings ausgenommen.

Rauchverbot: SPD und Grüne wollen auch in Deutschland handeln

In Deutschland hoffen SPD und Grüne auf eine Signalwirkung. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dagmar Schmidt, bezeichnete die neuen Regeln in Frankreich als mutigen Schritt. Er solle auch in Deutschland als Vorbild dienen. Auch Janosch Dahmen (Grüne) fordert ein Rauchverbot an Stränden, in Parks und vor Schulen.