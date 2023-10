Damit es schneller geht: Mann fährt mit Blaulicht zum Saufen

Ein 33-Jähriger aus Rauenberg ist mit seinem Auto mit Blaulicht auf dem Dach in eine Kneipe gefahren.

Der Mann wollte gegen 0:30 Uhr am Sonntag noch eine Weißweinschorle trinken und fuhr deshalb mit seinem Auto in eine Kneipe. Um ein bisschen Zeit zu sparen, baute sich der Mann ein Blaulicht auf sein Dach. Die eingeschaltete Partybeleuchtung war ganz schön auffällig und so riefen einige andere Autofahrer die Polizei.

"Bonuslizenz zum betrunkenen Autofahren" 🤡

Diese fand das Fahrzeug vor eine Kneipe in Rauenberg und den Fahrer darin. Dort hatte er sich den anderen Gästen als Polizist mit "Bonuslizenz zum betrunkenen Autofahren" vorgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert 2,26 Promille. Eine "Lizenz" zum betrunkenen Autofahren hatte er offensichtlich nicht.

Der selbst ernannte Polizist hat jetzt eine Anzeige wegen betrunkenem Autofahrens und Amtsanmaßung am Hals.