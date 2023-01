Reh aus Fußballtor befreit!

Vielleicht hatte das Reh ja Lust zu kicken. Das ging leider schief, die Polizei konnte Fußball-Bambi aber retten.

Das Tier hatte sich in einem Fußballtor, das in einem Ravensburger Garten stand, verheddert. Als ein Einwohner gesehen hat, dass das Reh sich nicht befreien kann, rief er die Polizei. Die Beamten schnitten das Tor auf und das Reh konnte unverletzt zurück in den Wald springen.

Der Anwohner hat übrigens genau richtig gehandelt. Bei Wildtieren sollte man in Notlagen nicht selbst eingreifen, sagte ein Polizeisprecher. Die können nämlich ängstlich oder aggressiv sein.

Auch in Spanien wird etwas für den Tierschutz getan. Die Regierung verbietet Massentierhaltung bei Kühen:

Mehr Good News: