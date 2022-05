Razzia: Polizei findet Drogen, Waffen und Bargeld

Die Beamten fanden unter anderem 20 Kilo Gras. Die Polizei nahm neun Personen fest.

Am Dienstagnachmittag schlug die Polizei unter anderem in Baden-Baden, Bühl und in einer Metallwerkstatt in Sinzheim zu. Dabei waren auch ein mobiles Einsatzkommando und Drogenspürhunde am Start. Die Ausbeute: Neben dem Gras fanden die Beamten auch scharfe Schusswaffen und über 8.000 Euro Bargeld.

Wer sind die Festgenommenen?

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden sagt, dass alle Personen vielfach vorbestraft sind. Gegen sieben von ihnen wurde ein Haftbefehl beantragt. Ihnen droht jetzt wegen Drogenhandel mit einer hohen Menge bis zu 15 Jahre Knast.

Das illegale Geschäft mit Drogen ist riesig - auch auf Social Media. In dieser Doku erfährst du mehr über die Machenschaften von Dealern:

20.000 Kokosnüsse mit Kokain-Füllung