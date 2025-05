Illegale Prostitution: Großrazzia in Bordellen bundesweit und in BW

Illegale Prostitution in Deutschland: Polizei durchsucht bundesweit 40 Orte - drei Verdächtige festgenommen.

Riesen-Razzia quer durch Deutschland! Am Donnerstag haben rund 800 Einsatzkräfte Bordelle und Wohnungen in acht Bundesländern gestürmt - auch in Baden-Württemberg. Der Grund: Verdacht auf illegale Prostitution, Menschenhandel und krasse Steuerhinterziehung. Drei Personen wurden festgenommen.

Die Verdächtigen - zwei Frauen und ein Mann aus China - sollen Frauen aus ihrer Heimat nach Deutschland gebracht und zur Prostitution eingesetzt haben. Das Problem: Die Frauen hatten keine gültigen Papiere, durften hier also weder leben noch arbeiten.

Illegale Prostitution in Baden-Württemberg: Auch kleine Städte betroffen

Auch kleinere Städte in Baden-Württemberg wie Calw, Singen oder Karlsdorf-Neuthard waren betroffen. In Karlsdorf-Neuthard wurde eine 41-jährige Frau geschnappt - sie soll Freier organisiert, Geld eingesammelt und die Frauen sogar vor der Polizei gewarnt haben.