In ganz Deutschland hat die Polizei Gebäude durchsucht. Ziel war eine mögliche islamistische Organisation.

Das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) wird schon seit den 1990er Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Hintergrund ist, dass das Zentrum mit dem iranischen Regime in enger Verbindung stehen soll. Die Bundesregierung geht davon aus, dass das IZH in ganz Deutschland agiert und sich gegen die Demokratie richtet.

Außerdem gibt es den Verdacht gegen das IZH, die Hisbollah-Miliz im Libanon zu unterstützen. Die Miliz ist in Deutschland verboten. Aus dem Libanon gibt es aktuell immer wieder Angriffe der Hisbollah gegen Israel.

Terrorismusexperte: "Es geht um eine extreme Auslegung des schiitischen Islams." Dauer 1:05 min Razzien bei Islamischen Zentrum Hamburg

Hier gab es Razzien gegen das IZH

In sieben Bundesländern sind am Morgen Gebäude durchsucht worden, die mit dem Islamischen Zentrum Hamburg in Verbindung stehen sollen. Darunter gab es Razzien in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und auch in Stuttgart. Ziel der Durchsuchungen ist es, zu beweisen, dass das IZH eine islamistische Organisation ist. Dann könnte die Organisation bald verboten werden.

Mit Blick auf den Nahostkonflikt und den aufkommenden Antisemitismus geht die Bundesregierung stärker gegen islamistische und antisemitische Vereinigungen vor.

