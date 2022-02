In Deutschland, Estland und Lettland hat der Zoll zwölf Luxus-Wägen, unter anderem von Maserati, sicherstellen können.

In mehr als 130 Fällen sollen Luxus-Autos mit falschen Wertangaben in die EU eingeführt worden sein, um Steuern zu hinterziehen. Hinter dem Schaden von fünf Millionen Euro stecken Banden aus Baden-Württemberg, Emsland und Estland, so das Zollfahndungsamt Hannover.

Große Ausbeute

Zwei Hauptverdächtige konnten festgenommen werden. Bei 26 Durchsuchungen wurden zwölf Luxus-Wägen, ein Anhänger für den Transport, sowie 25.000 Euro Bargeld, Goldmünzen und Goldbarren beschlagnahmt.

