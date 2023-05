Schlag gegen die Mafia - Razzien und Festnahmen auch in Deutschland

In ganz Europa hat es Razzien gegen die italienische Mafia gegeben. Der Verdacht: Geldwäsche, Drogenhandel, Steuerhinterziehung.

Die Polizei in Deutschland hat am frühen Morgen Wohnungen und Häuser in Nordrhein-Westfalen, Bayern, dem Saarland und Rheinland-Pfalz durchsucht. Bei der europaweiten Mafia-Razzia heute haben Ermittler unter anderem 23 Tonnen Koks mit einem Marktwert von etwa zwei Milliarden Euro sichergestellt. Insgesamt sind 150 Verdächtige von der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen worden - darunter auch welche in Rheinland-Pfalz. Mehrere europäische Behörden haben im Kampf gegen die Mafia zusammengearbeitet.

Wer ist die Mafia-Organisation 'Ndrangheta?

Die Festgenommenen sollen Mitglieder oder Helfer der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta sein. Sie kommt ursprünglich aus Kalabrien im Süden von Italien, ist aber unter anderem auch in Deutschland und Frankreich aktiv. Mit etwa 6.000 Mitgliedern gehört sie zu den mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt.

Womit verdient die Mafia ihr Geld?

Die 'Ndrangheta dominiert den internationalen Drogenhandel. Ihr Geld verdient sie aber auch mit Waffenhandel und Korruption. Einige Fachleute schätzen, dass sie mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr macht.

Wie die 'Ndrangheta organisiert ist und warum auch schon Kinder und Jugendliche Waffen benutzen, siehst du hier: