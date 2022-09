So wird um die Queen getrauert

auf Whatsapp teilen

Fahnen auf halbmast in den USA, Licht aus am Eiffelturm in Paris, tausende Menschen in London.

Tausende Menschen sind vor dem Buckingham Palace zusammengekommen, als sie vom Tod der Königin hörten. Viele von ihnen weinen, sie legen Blumen nieder und singen die englische Nationalhymne "God save the Queen". Für viele war Queen Elizabeth II. immer da - 70 Jahre auf dem Thron. Regierungschefs und Staatsoberhäupter würdigen sie als herausragende Persönlichkeit, als starke Frau an der Spitze des Königshauses. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt." Auch für viele Deutsche war sie ein Vorbild, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter. Scholz betont besonders den "wundervollen Humor" der Queen. Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor. https://t.co/5HzY8ItUtu Schweigen für die Queen Der Bundestag hat seine Sitzung für eine Schweigeminute unterbrochen. In den USA werden an allen öffentlichen Gebäuden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Das hat US-Präsident Joe Biden angekündigt. An vielen wichtigen Gebäuden weltweit wie dem Pariser Eiffelturm blieb am Abend die Beleuchtung aus. Das Empire State Building in New York soll stattdessen für die Queen in Lila und Silber glitzern. Wie es jetzt ohne die britische Königin weiter geht, liest du hier: Royals So geht es nach dem Tod der Queen weiter Queen Elizabeth II. ist tot. Die sogenannte "Operation London Bridge" legt fest, was jetzt passiert. mehr... 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING