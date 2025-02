Bald ist Bundestagswahl. Du weißt noch nicht, wen du wählen sollst? Vielleicht kann dir der Real-O-Mat jetzt helfen.

Um eine Wahlempfehlung zu bekommen, kannst du 20 Fragen zu verschiedenen politischen Themen beantworten. Der Real-O-Mat vergleicht jeweils deine Antwort mit den Positionen der Parteien. Zur Auswahl stehen alle Parteien, die jetzt im Bundestag waren und bei der kommenden Wahl antreten.

Hier gehts zum Real-O-Mat

Real-O-Mat vs. Wahl-O-Mat: Das ist der Unterschied!

Erstmal klingt das so wie der bekannte Wahl-O-Mat. Aber: Der Real-O-Mat funktioniert anders. Statt Wahlkampfversprechen wird hier das politische Handeln der Parteien gecheckt.

Konkret heißt das, dass hinter dem Real-O-Mat nicht die Infos aus den Parteiprogrammen stecken. Stattdessen werden deine Antworten in dem Tool mit dem Abstimmungsverhalten im Bundestag verglichen. Wer den Real-O-Mat nutzt, erfährt also nicht nur, welche Partei am besten zur eigenen Meinung passt. Man erkennt auch, welche Partei sich in der Realität an die eigenen Versprechen gehalten hat und welche nicht.

Du willst per Brief wählen? Dann beeil dich!

Entwickelt wurde der Real-O-Mat von der Transparenzplattform FragDenStaat zusammen mit Partnern wie abgeordnetenwatch.de, Wikimedia Deutschland und Sea-Watch. Die Daten dafür stammen aus den offiziellen Abstimmungsprotokollen des Bundestags.

❗Deshalb gibt es Kritik an dem Tool

Bei einigen Fragen gibt es laut den Real-O-Mat-Machern nicht von allen Parteien eine wertbare Positionierung - zum Beispiel, weil die Partei sich bei den Abstimmungen in der Vergangenheit zu diesem Thema enthalten hat. Das BSW wurde erst neu gegründet und hat deswegen an vielen Abstimmungen in der Vergangenheit nicht teilgenommen. Darum gibt es die Position der Partei nicht bei allen Fragen.

Weil das Tool bei diesen Punkten deine Aussage so wertet, dass sie nicht mit der Parteiposition übereinstimmt, kann es sein, dass das Ergebnis nicht zu deiner politischen Einstellung passt.

💡 Den Wahl-O-Mat gibt es auch wieder. Er startet am 6. Februar.