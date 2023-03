Wegen eines Fotos: Dieser Star hat jetzt Disneyland-Hausverbot!

Rebel Wilson darf einen Monat lang nicht ins Disneyland. Es geht um ein Foto auf einer Toilette.

Das Hausverbot kommt krass, nachdem sie sich letzten Monat sogar noch vor Disneys legendärem Dornröschenschloss verlobt hat. Was war das Problem? Rebel hat sich auf einer geheimen Toilette fotografiert. Das erzählte sie in einer Talkshow. Die Toilette gehört zum Disney Club "33". Dieser bietet Stars, die den Park besuchen, Privatsphäre. Quasi eine geheime Lounge, in die Normalos nicht rein dürfen. Von dort aus darf man aber keine Fotos oder Videos veröffentlichen.

Hier gibt es Fotos von der Verlobung:

Hausverbot nach eigenem Geschmack

Der Disney-Boss hat Rebel aber von sich aus angeboten, die Regeln zu umgehen, indem sie sich aussuchen darf, in welchem Monat ihr Verbot gilt. "Disneyland rief mich an und fragte: Rebel, an welchen 30 Tagen willst du nicht ins Disneyland kommen, weil du einen Film drehst oder so? Und ich sagte: Oh, Juni wäre toll", erzählte sie dem Moderator.