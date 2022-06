Soldaten liken rechtsextreme Songs bei Soundcloud

Auf Soundcloud gibt es viele verbotene Songs. Den Soldaten drohen jetzt Ermittlungen.

In einer stichprobenartigen Suche fanden SWR und NDR mehr als 150 Titel von Alben, die teilweise verboten sind. Schon im Mai hatte Soundcloud zusammen mit Europol und Polizeibehörden mehr als 300 rechtsextremistische Titel gelöscht.

Ermittlungen gegen Soldaten

Da auch Soldaten einige Songs geliked haben, könnten jetzt Ermittlungen gegen sie erfolgen. Ein Like kann ein Anhaltspunkt für eine rechtsextremistische Haltung sein - also auch gegen die Demokratie. Das könnte für die Soldaten zur Folge haben, dass sie aus der Bundeswehr entlassen werden. Der Soldat Philipp K. hat sein Like so erklärt:

Ich liebe Musik und achte meistens auch gar nicht so extrem auf Texte, sondern ich mag es, wenn zum Beispiel die Gitarre gut mit dem Schlagzeug oder dem Bass harmoniert, dass ich dann gerne mal den Text vernachlässige.

