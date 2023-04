Beim sportlichen Klassentreffen der Creator-Szene zocken Streamer und Influencer Völkerball.

Im Finale standen die Teams von Amar und Rewinside. Amars Boys waren am Ende knapp stärker.

Das Event

Das riesige Twitch-Event stieg in der Sporthalle Hamburg. Insgesamt 32 Streamer und Influencer, aufgeteilt in vier Teams, waren am Start. Das waren die Team-Captains: Papaplatte, Rewinside, Amar und Jasmin Gnu. Rewinside selbst war verletzt, deswegen spielt er nicht aktiv mit, sondern coached lieber. Jasmin Gnu stand trotz Lungenentzündung auf dem Feld. Laut Veranstalter Red Bull waren rund 2.000 Zuschauer im Saal.

Die Regeln bei Gameball Royale

Beim klassischen Völkerball spielen zwei Teams gegeneinander. Pro Team zockten sechs Spieler auf dem Feld und zwei weitere sammelten die Bälle ein. Die Teams sollten versuchen, die gegnerischen Spieler mit Bällen abzuwerfen. Die Getroffenen mussten dann das Spielfeld verlassen. Wer nach Zeitablauf mehr Player auf dem Feld hatte, gewinnt.

Dazu kommt, dass die Spielfläche mit der Zeit immer kleiner wurde. Die Teams konnten außerdem special Features aktivieren:

einen Extraball für einen Wurf

beim nächsten Treffer ist das Team immun

ein Spieler kann zurückgeholt werden

für zehn Sekunden vergrößert sich das Spielfeld wieder aufs Anfangsniveau

Das Siegerteam musste zwei Gruppenphasen, das Halbfinale und das Finale überstehen.

Moderiert wurde das Event von Steven Gätjen und Paul Fischer. Robby Hunke hat die Games kommentiert.

So lief der Abend vor dem Turnier ab: