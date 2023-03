Die Bundesregierung geht auf Klassenfahrt

Und das sogar in einem Schloss. Der einzige Haken: Die Politikerinnen und Politiker sind zum Arbeiten dort.

Für zwei Tage trifft sich die Bundesregierung auf Schloss Meseberg, um über aktuelle Themen zu sprechen. Denn auch wenn die Ampel-Koalition eine nettere Art von Politik angekündigt hatte: Es gibt Streit. Mehr Autobahnen, weniger Ölheizungen und woher kommt eigentlich das Geld für eine Kindergrundsicherung? Dazu haben die Regierungsmitglieder unterschiedliche Meinungen.

Autobahnen ausbauen?

Die FDP will, dass Autobahnen schneller gebaut werden. Bei den Grünen kommt das nicht gut an: Sie wollen lieber Geld in klimafreundlichere Projekte stecken.

Ölheizungen

Die Regierung aus SPD, FDP und Grünen hatte letztes Jahr vereinbart: Ab 2024 sollen möglichst nur noch Heizungen in der Wohnung neu eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die FDP befürchtet jetzt aber, dass das für Hausbesitzer zu teuer wird.

Grundsicherung für Kinder

Mit der Kindergrundsicherung sollen alle Kinder genug Geld haben, um zum Beispiel an Freizeitaktivitäten oder Klassenfahrten teilzunehmen. Darauf haben sich die Regierungsparteien auch geeinigt. Wie genau das finanziert werden soll, ist aber umstritten.

Auch über Themen wie künstliche Intelligenz und den Russland-Ukraine-Krieg wollen die Politikerinnen und Politiker sprechen.