So viele Rehkitze wurden schon durch Drohnen gerettet

Kleine Rehe liegen oft im hohen Gras und fallen so leicht den riesigen Erntemaschinen zum Opfer. Doch es wird besser.

Verhindern will das nämlich ein Jägerverein aus Rastatt/Baden-Baden und hat sich mittlerweile drei Drohnen gekauft. Jetzt gibts eine Bilanz: Laut "Badische Neuste Nachrichten" konnten seit 2021 in Mittelbaden schon 367 junge Rehe vor der Erntemaschine gerettet werden.

Wie funktioniert das?

Landwirte, die ihre Felder mähen, können sich davor bei dem Verein melden. Die Mitglieder suchen zwischen April und Juli regelmäßig Felder in der Region ab. Aus der Luft sind die Rehkitze deutlich einfacher zu sehen. Die Drohne ist auch mit einer Wärmebildkamera ausgestattet.

Nice to know: Die Kitze kommen nur wegen ihrer Mütter auf die Felder. Die wollen sie im hohen Gras vor Feinden verstecken.

Warum flüchten die Tiere nicht vor Maschine?

Das liegt in ihrer Natur. Auch in freier Wildbahn bleiben Jungtiere starr liegen, wenn sich ein Feind nähert. Sie hoffen, dass er so wieder abzieht. Aber: Gerade dieser Reflex bringt sie auf den Feldern in krasse Gefahr.

Hier kannst du dir anschauen, wie eine Reh-Rettung per Drohne abläuft.