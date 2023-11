Reichspogromnacht: Warum das in Deutschland so ein großes Thema ist

Nazis zündeten Synagogen an, zerstörten Geschäfte und verhafteten Juden: Deshalb reden wir auch nach 85 Jahren darüber.

Am 9. November 1938 haben die Nazis in Deutschland gezielt jüdische Einrichtungen angegriffen und tausende Juden verhaftet. In dieser Nacht starben mehr als tausend Juden. Die Nacht steht für den Startpunkt der Verfolgung und Vernichtung von Juden - also auch für den Holocaust.

Jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen in Deutschland an diesem Datum. Dabei geht es auch oft um Antisemitismus - also Judenhass. Der hat zugenommen, sagen viele Betroffene. Auch Zahlen über antisemitische Straftaten zeigen das.

Mehr Antisemitismus in Deutschland: So fühlen sich Juden hier

Auch die Politikerin Marina Weisband - selbst Jüdin - sieht das so. Sie setzt sich dafür ein, dass Deutschland für Juden sicher bleibt, sagt sie. "Das geht für mich allerdings auch Hand in Hand mit dem Kampf gegen Rassismus, weil ich glaube, dass Antisemitismus und Rassismus eigentlich derselben Quelle entspringen!"

Lisa aus Ulm sagte im SWR3-Interview, sie spürt, dass die Judenfeindlichkeit in Deutschland zunimmt - auch vor dem Hintergrund der Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrorgruppe Hamas. Deshalb die Bitte der jungen Frau:

Ich wäre sehr dankbar darüber, wenn Leute anfangen zu differenzieren zwischen Israel und Judentum in Deutschland. Und dann auch entsprechend die Juden in Deutschland in Ruhe lassen - unabhängig davon, was ihre Meinung vom Nahostkonflikt ist.

Was du tun kannst, wenn du Antisemitismus mitbekommst, erklärt Lisa hier:

Lisa aus Ulm: Gebt den Leuten Kontra

Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck hat vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts eine klare Botschaft gegen Judenfeindlichkeit: