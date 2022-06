Bundestag will Regenbogenflagge hissen

Mehr Toleranz - das will auch der Bundestag zeigen und zu bestimmten Anlässen die Regenbogenflagge hissen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sagte: Dies werde die Sichtbarkeit des Bekenntnisses zu Vielfalt und Diversität noch einmal deutlich erhöhen.

Regenbogenflagge zum CSD und IDAHOBIT

So soll die Fahne zum Beispiel am Christopher Street Day (CSD) entweder vor dem Reichstagsgebäude oder auf einem der vier Türme wehen. Der CSD in Berlin findet dieses Jahr am 23. Juli statt.

Auch am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT), der jedes Jahr am 17. Mai ist, soll es vor oder auf dem Reichstag bunt werden. Darauf hat sich das Parlamentspräsidium geeinigt, bestätigte die Bundestags-Pressestelle.

Noch nicht lange möglich

Dass die Regenbogenflagge vor Dienstgebäuden des Bundes gehisst werden darf, ist noch gar nicht so lange möglich. Erst vor anderthalb Monaten hatte es das Bundesinnenministerium offiziell erlaubt.

Ab sofort! Regenbogenflagge vor öffentlichen Gebäuden erlaubt!

